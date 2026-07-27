Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dalla loro posizione alla direzione tecnica della federazione calcistica dopo appena 16 giorni. La loro breve esperienza è stata caratterizzata da propositi iniziali e da un’intensa copertura mediatica e discussioni a livello istituzionale. La decisione di lasciare il ruolo è stata comunicata dopo questo periodo, senza ulteriori dettagli sui motivi. Nel frattempo, il commissario tecnico attuale è in prima fila tra i candidati per il ruolo di allenatore della nazionale.

L’avventura di Paolo Maldini e Leonardo la direzione tecnica della federcalcio è durata solo 16 giorni. Due settimane di buoni propositi e caos mediatico e istituzionale che si chiudono con il passo indietro degli ex milanisti. La decisione del presidente della Figc Giovanni Malagò di bloccare la nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale è stata ritenuta una rottura del patto su cui si fondava la collaborazione. Rottura certificata dalle dimissioni di Maldini e Leonardo, poche ore dopo che Pirlo aveva ufficializzato di essere stato informato della cancellazione del suo nome come candidato alla panchina della nazionale. La... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maldini e Leonardo lasciano la Figc. Mancini in pole come ct

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TERREMOTO ITALIA: MALDINI E LEONARDO LASCIANO LA NAZIONALE!

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