campo panchina valencia lo snodo di leicester ranieri mancini una storia lunga 35 anni

Notizia in breve

Claudio Ranieri e Roberto Mancini hanno una carriera condivisa che si estende per oltre 35 anni, attraversando diversi club e momenti importanti. Entrambi hanno lavorato in Italia e all’estero, affrontando sfide e successi che si sono intrecciati nel tempo. Ranieri ha allenato squadre come il Valencia e ha passato periodi sulla panchina di club come il Leicester, mentre Mancini ha guidato squadre italiane e ha avuto esperienze in Europa. La loro storia professionale si incrocia in vari passaggi chiave della loro carriera.