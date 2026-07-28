Campo panchina Valencia lo snodo di Leicester Ranieri-Mancini una storia lunga 35 anni

Da gazzetta.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Ranieri e Roberto Mancini hanno una carriera condivisa che si estende per oltre 35 anni, attraversando diversi club e momenti importanti. Entrambi hanno lavorato in Italia e all’estero, affrontando sfide e successi che si sono intrecciati nel tempo. Ranieri ha allenato squadre come il Valencia e ha passato periodi sulla panchina di club come il Leicester, mentre Mancini ha guidato squadre italiane e ha avuto esperienze in Europa. La loro storia professionale si incrocia in vari passaggi chiave della loro carriera.

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Poiché scavando nel passato si ritrovano imprevedibili intrecci di un destino a cui basta unire i puntini per dare senso, la prima immagine che vede insieme Roberto Mancini e Claudio Ranieri è datata 27 settembre 1981, ha luogo allo stadio di Bologna, all’epoca si chiamava Comunale, e fissa i due immobili, con le braccia sui fianchi, divisi dal computo di pochi passi, mentre - indifferenti l’uno all’altro e ignari del futuro che li riunirà - osservano le forze dell’ordine che - con ruvida solerzia - accompagnano fuori dal campo un invasore solitario, colpevole di essere entrato nel perimetro di gioco quando mancano poco più di dieci minuti alla fine di Bologna-Catanzaro, partita che - con il corredo di due espulsi e una immotivata tensione (eddai, siamo solo alla 3ª giornata di campionato) - finirà 0-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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