Una storia di passione e dedizione lunga 40 anni | nella piccola frazione si celebra lo storico bar

Il bar della frazione festeggia 40 anni di attività, iniziata nel 1986. La sua storia si è sviluppata nel corso di quattro decenni, con una presenza costante e un ruolo di punto di ritrovo per la comunità locale. La celebrazione coincide con un anniversario che segna quattro decenni di lavoro, accoglienza e continuità, mantenendo viva la tradizione di servizio nel territorio.

Quarant'anni di storia, lavoro e accoglienza al servizio del territorio. Il Bar Zattaglia, nella piccola frazione del Comune di Brisighella, quest'anno festeggia 40 anni di attività, un percorso iniziato nel 1986 e proseguito con impegno e dedizione fino a diventare un punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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