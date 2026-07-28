Roberto Mancini è tornato a sedersi sulla panchina della Nazionale, dopo aver lasciato l’incarico in passato. La decisione è stata comunicata al termine di un consiglio federale, con l’annuncio del presidente della federazione. Contestualmente, è stato nominato direttore tecnico un altro ex allenatore, che era già stato coinvolto in ruoli di vertice. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori.

La montagna ha partorito il topolino. Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, al termine del consiglio federale. “E’ una scelta di cui mi assumo la responsabilità”. Claudio Ranieri è il nuovo direttore tecnico. “Conte poteva essere scelto”. “Conte poteva essere sicuramente un candidato per l’allenatore, Zola può essere sicuramente un nome che rientra nella scelta del terzo soggetto. Chiellini? Uno degli argomenti sul quale sono stato chiarissimo parlando con Paolo e Leo è che per rispetto di società che mi hanno candidato e sostenuto non vado a prendere delle persone che lavorano in società di Serie A. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La fuga in Arabia e il ritorno: Roberto Mancini di nuovo sulla panchina della Nazionale, Ranieri direttore tecnico

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