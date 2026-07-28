Un’indagine sul ruolo dell’identità nelle scelte di voto degli italiani: l’isituto di ricerca swg ha preso spunto dai temi affrontati nel libro “La stagione dell’identità – Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare” di Domenico Petrolo per sondare il sentimento dei cittadini sul tema. E l’esito della ricerca evidenzia come “per una quota significativa di elettori, il riconoscimento e la protezione della propria identità hanno oggi un peso maggiore rispetto alle proposte economiche”. Cresce la consapevolezza della propria identità. Negli ultimi trent’anni, le dinamiche del consenso e della comunicazione politica hanno subito significati mutamenti, con tendenze trasversali a molte democrazie occidentali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cambia il voto degli italiani: per il 47% l’identità conta più dell’economia

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Only 20% Believe This About the Bible… But Truth Isnt a Vote

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