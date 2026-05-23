Al Festival dell’Economia il ruolo dell’Europa nel mondo che cambia

Durante la quarta giornata del Festival dell’Economia a Trento, si è discusso del ruolo dell’Europa nel contesto mondiale in rapido mutamento. La manifestazione, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento, ha visto interventi e confronti tra esperti e rappresentanti istituzionali. L’evento si concentra su temi legati alle sfide e alle opportunità per l’Europa nel panorama internazionale, con focus su economia, politica e relazioni estere.

Il ruolo dell’Europa in un mondo che cambia a causa delle tensioni geopolitiche. La ricerca di nuovi mercati e il ruolo delle banche. Sono questi alcuni dei temi della quarta giornata del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento. A dare il calcio d’inizio sarà un evento al quale parteciperanno Enrico Letta, Emma Marcegaglia e Antonella Sberna. Ad illustrare il ruolo delle banche come punto di forza dell’Europa sarà invece il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. Di banche, economia dei territori e intelligenza artificiale, parlerà Stefano Barrese, responsabile della Divisione banca dei territori Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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