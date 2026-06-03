Iacchetti ha criticato il governo durante la trasmissione “Cartabianca”, suscitando reazioni politiche. Fratelli d’Italia ha accusato il comico di delegittimare il voto degli italiani. La celebrazione della Festa della Repubblica è stata utilizzata come occasione per attaccare l’attuale esecutivo, con interventi che hanno richiamato temi e simboli storici. La discussione ha acceso il dibattito pubblico sulle modalità di critica politica durante eventi istituzionali.

La Festa della Repubblica trasformata nell’ennesima occasione per evocare fantasmi del passato e colpire il governo Meloni. È il copione scelto da Enzo Iacchetti durante la puntata del 2 giugno di È sempre Cartabianca, dove l’ormai ex comico televisivo ha speso una delle accuse più care alla sinistra parolaia e militante: quella del ritorno del fascismo. Anche la Berlinguer alla fine perse le staffe di fronte ad una assurda accusa di parzialità mossa da Iacchetti per via della sua militanza su Rete 4. Come se lui non avesse lavorato per 30 anni nel programma (che fu) di punta di Mediaset. pic.twitter.com9fOKBn2gC5 — Massimo Falcioni (@falcions85) June 2, 2026 Ospite di Bianca Berlinguer, Enzino Iacchetti ha addirittura preso spunto dalla commemorazione di Giacomo Matteotti alla Camera per lanciare il suo anatema contro Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iacchetti ha “Cartabianca” di delirare contro il governo. FdI: “Delegittima il voto degli italiani”

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