Il caldo non deve far abbassare la guardia: lo dice Pregliasco, che sottolinea come l’attenuazione delle temperature recenti non elimini i rischi sanitari. È necessaria una prevenzione efficace e interventi strutturali per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alle ondate di calore. Pregliasco, docente e dirigente di associazioni di emergenza, invita a mantenere alta l’attenzione per evitare conseguenze sulla salute pubblica.

“ L’attenuazione delle temperature registrata nei giorni scorsi non deve indurre a un falso senso di sicurezza”. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di ANPAS e vice presidente di Samaritan International. “Come ampiamente previsto, una nuova espansione dell’anticiclone africano si sta portando verso l’Europa occidentale, Francia in testa, interessando anche l’Italia per molti giorni, soprattutto la Valpadana occidentale, la Toscana, zone tirreniche in generale, e la Sardegna. Il caldo estremo non è un fenomeno episodico, ma una condizione destinata a ripresentarsi con frequenza crescente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caldo, Pregliasco: “Emergenza sanitaria, servono prevenzione e interventi strutturali”

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