Acerra Auriemma | I dati sui tumori confermano l’emergenza sanitaria servono interventi immediati

Una deputata del Movimento 5 Stelle ha annunciato un’interrogazione urgente riguardante i dati sui tumori nel territorio. Ha richiesto controlli straordinari, bonifiche effettive, monitoraggi regolari e un piano di prevenzione sanitaria dettagliato. Queste misure sono state proposte per affrontare quella che viene descritta come un’emergenza sanitaria confermata dai numeri relativi alle malattie tumorali. La richiesta si basa sulla necessità di interventi immediati per tutelare la salute della popolazione locale.

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La deputata M5S annuncia un’interrogazione urgente e chiede controlli straordinari, bonifiche reali, monitoraggi continui e un piano concreto di prevenzione sanitaria per il territorio.. “I dati pubblicati sull’incidenza tumorale nei distretti ASL della Campania confermano ciò che denunciamo da tempo: Acerra vive una gravissima emergenza ambientale e sanitaria che non può più essere ignorata”. Lo dichiara l’On. Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e coordinatrice della provincia di Napoli. “Già nel settembre 2024, con una conferenza stampa alla Camera, avevamo chiesto trasparenza e la pubblicazione dei dati territoriali per fare finalmente chiarezza sulla situazione sanitaria dell’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Acerra, Auriemma: “I dati sui tumori confermano l’emergenza sanitaria, servono interventi immediati” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kyma Ambiente, Vietri: “Situazione critica, servono interventi immediati”Tarantini Time QuotidianoLa crisi di Kyma Ambiente resta al centro del confronto istituzionale. Violenza nelle scuole: cresce l’allarme a Parma: "Servono interventi immediati"Il tema della violenza nelle scuole torna al centro del dibattito pubblico dopo la puntata, andata in onda oggi, di “Mattino 5”, trasmissione di... Acerra, il M5 Stelle chiede interventi urgenti contro l’inquinamentoI dati recenti sull’incidenza tumorale confermano l’emergenza sanitaria ad Acerra, una situazione che il Movimento 5 Stelle denuncia da tempo. La deputata Carmela Auriemma sollecita azioni immediate d ... cronachedellacampania.it Acerra, l’allarme di Auriemma: Dati tumorali preoccupanti, servono interventi immediatiACERRA - I nuovi dati sull’incidenza tumorale nei distretti dell’ASL Campania riportano al centro dell’attenzione la situazione ambientale e sanitaria di Acerra, l’allarme di Auriemma: Dati tumorali ... marigliano.net