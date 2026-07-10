Quattordicesima in ritardo servono interventi strutturali
La quattordicesima per circa 115 lavoratori dell’Orchestra Sinfonica di Milano non sarà inclusa nella busta paga del 10 luglio. La mancata erogazione riguarda sia lo staff che i musicisti. Non sono stati comunicati ancora interventi per regolarizzare il pagamento. La decisione si riferisce a un ritardo nei fondi destinati a questa prestazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi del mancato accredito.
La quattordicesima non arriverà nella busta paga del 10 luglio, per i circa 115 lavoratori dell’ Orchestra Sinfonica di Milano, tra staff e musicisti. Dovrebbe essere accreditata a fine mese, così ha garantito la Fondazione ai sindacati: un episodio spia secondo la UilFpc della " situazione di difficoltà economico-finanziara che necessita di interventi strutturali". All’orizzonte c’è la presentazione di un piano di riequilibrio economico-finanziario, che consenta alla fondazione di superare le secche di una situazione di "incertezza ciclica" per una eccellenza della cultura milanese sostenuta anche con fondi pubblici. "Non chiediamo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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