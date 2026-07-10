La quattordicesima per circa 115 lavoratori dell’Orchestra Sinfonica di Milano non sarà inclusa nella busta paga del 10 luglio. La mancata erogazione riguarda sia lo staff che i musicisti. Non sono stati comunicati ancora interventi per regolarizzare il pagamento. La decisione si riferisce a un ritardo nei fondi destinati a questa prestazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi del mancato accredito.

La quattordicesima non arriverà nella busta paga del 10 luglio, per i circa 115 lavoratori dell’ Orchestra Sinfonica di Milano, tra staff e musicisti. Dovrebbe essere accreditata a fine mese, così ha garantito la Fondazione ai sindacati: un episodio spia secondo la UilFpc della " situazione di difficoltà economico-finanziara che necessita di interventi strutturali". All’orizzonte c’è la presentazione di un piano di riequilibrio economico-finanziario, che consenta alla fondazione di superare le secche di una situazione di "incertezza ciclica" per una eccellenza della cultura milanese sostenuta anche con fondi pubblici. "Non chiediamo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Quattordicesima in ritardo, servono interventi strutturali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La fontana torna ’candida’. Ma servono interventi strutturaliI marmi della fontana con la palla in piazza Gramsci sono stati puliti e sono tornati bianchi, dopo che i ristagni d’acqua avevano causato...

Erosione costiera, balneari e politica uniti: "Servono interventi strutturali, non rincorrere le emergenze"Un incontro tra rappresentanti di Forza Italia e i proprietari degli stabilimenti balneari si è svolto a Lido Pomposa, alla presenza del consigliere...