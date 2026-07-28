Durante l’estate 2026, l’Italia ha vissuto una delle stagioni più calde e secche degli ultimi anni. I dati raccolti da vari istituti di ricerca mostrano un aumento delle temperature, un degrado del suolo e una significativa dispersione di acqua. La mappa delle aree colpite evidenzia zone particolarmente interessate dalla siccità, con conseguente crisi idrica e danni all’ambiente.

Caldo, degrado del suolo, dispersione idrica: eccole le cause dell'allarme siccità in Italia, lanciato da un dossier di Alleanza Verdi e sinistra che raccoglie i dati dei principali istituti di ricerca italiani ed europei per fare il punto della situazione. Secondo il World Weather Attribution (centro accademico che studia l’incidenza della crisi climatica su eventi meteorologici estremi) l’estate del 2026 verrà ricordata come una delle stagioni degli ultimi anni più significativamente caratterizzata in Europa per il caldo e la siccità. In Italia, al momento, al Nord preoccupa particolarmente la situazione del Po e la disponibilità di acqua potabile in alcune aree di Piemonte, Veneto, Lombardia, Marche, con «già numerosi comuni interessati dal servizio straordinario di fornitura di acqua con autobotti». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caldo e siccità, l'estate 2026 una delle peggiori: la mappa

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