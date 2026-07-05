Secondo i dati di Ama, alcuni quartieri di Roma sono più colpiti dal caldo rispetto ad altri. I netturbini hanno segnalato le aree più critiche, dove le alte temperature creano maggiori disagi. Questi quartieri sono stati identificati come quelli più vulnerabili durante le ondate di caldo, con un impatto evidente sulla qualità dell'aria e sulle condizioni di vita degli abitanti. La mappa stilata dall'azienda evidenzia le zone con le temperature più elevate e le criticità correlate.

Lo sanno bene i romani che in città si boccheggia e tutti o quasi sono convinti che il loro quartiere sia il peggiore. Ma chi meglio dei netturbini di Ama, che a bordo degli «squaletti» percorrono ogni angolo della Capitale da mattina a sera, potrebbe tracciare una mappa accurata delle zone più calde? L'intuizione, quella di trasformare gli operatori ecologici in «sentinelle» dell'afa, si è concretizzata nell'ambito del Piano caldo avviato dal Campidoglio. Sono stati infatti installati sensori per il calore e l'umidità sui mezzi di servizio della nettezza urbana che già da alcuni mesi stanno trasmettendo informazioni alla sala operativa di Ama «Ucronia», che ha elaborato ad oggi oltre 1,2 milioni di dati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capitale nella morsa del caldo, la mappa dei quartieri peggiori (secondo Ama)

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