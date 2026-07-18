È stata pubblicata la “mappa della sete” che evidenzia le aree e le colture più a rischio a causa dell’ondata di caldo e siccità in Italia. Le alte temperature e le precipitazioni scarse stanno influenzando le riserve idriche, con effetti diretti su coltivazioni e allevamenti in diverse regioni. La mappa fornisce dati sulle zone più colpite e sulle colture maggiormente vulnerabili.

L’ondata di caldo eccezionale che sta interessando gran parte dell’Italia, accompagnata da precipitazioni sempre più scarse, sta mettendo sotto pressione coltivazioni, allevamenti e risorse idriche del Paese. Secondo la nuova “mappa della sete” elaborata da Coldiretti, il cambiamento climatico non è più un rischio futuro, ma un’emergenza diffusa in tutto il Paese, con conseguenze già tangibili e visibili su raccolti, prezzi e disponibilità di prodotti alimentari soprattutto in alcune regioni. Le regioni più colpite da caldo e siccità. Le regioni del Centro Nord sono quelle più in difficoltà a causa della crisi idrica e ambientale. In Piemonte, dopo un inverno caratterizzato da abbondanti nevicate, il rapido aumento delle temperature e la drastica diminuzione delle piogge hanno prosciugato le riserve disponibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caldo e siccità, pubblicata la “mappa della sete”: colture e regioni più a rischio

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