Oggi e domani, il livello di allerta per le alte temperature è giallo. Le temperature, dopo un calo causato dalla tramontana, stanno risalendo lentamente. Si prevede che nei prossimi giorni si raggiungeranno i valori più elevati della settimana precedente, con ondate di calore che interessano la regione. Il bollettino del Ministero della Salute segnala l’intensificarsi del caldo.

Dopo la tramontana che ha portato anche in Puglia un calo di temperature, queste sono in risalita. Progressivamente si arriverà al gran caldo di una settimana fa. Intanto, stando al bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore, fra le città campione Bari è in codice giallo, oggi come ieri e come sarà anche domani. In allerta rossa, ieri, solo Cagliari. L'articolo Caldo: Bari in codice giallo oggi e domani Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi in allerta rossa sette città campione. Domani quindici Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreBari rimane in codice giallo per il caldo, mentre sette città sono in allerta rossa.

Caldo: Bari resiste in codice giallo, oggi quindici città campione in allerta rossa. Domani sedici Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreOggi e domani Bari è in codice giallo, una condizione rara per la zona est dell’Italia, tra le quindici città in allerta rossa.

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Caldo: Bari in codice rosso anche domani, poi giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreAnche domani, come oggi, Bari sarà in allerta rossa per le ondate di calore. Sarà in cospicua fra le città campione annoverate nel bollettino del ministero della Salute: oggi 17 su 27, domani 18. noinotizie.it

Caldo: Bari resiste in codice giallo, oggi quindici città campione in allerta rossa. Domani sedici Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreOggi e domani Bari in codice giallo. Una rarità, riguardante essenzialmente la zona est dell’Italia, di questi tempi fra le ventisette città campione in tema di ondate di calore che compongono il boll ... noinotizie.it