Bari rimane in codice giallo per il caldo, mentre sette città sono in allerta rossa. Il Ministero della Salute ha emesso un bollettino sulle ondate di calore, che si estende anche a quindici altre località. La situazione di allerta si mantiene stabile oggi e si prevede anche per domani. Nessuna variazione è stata annunciata nelle restrizioni o nelle misure di sicurezza.

Bari continua a resistere con il suo codice giallo, fra le città campione nel bollettino ondate di calore del ministero della Salute. È così oggi come ieri e lo sarà anche domani. Nel resto d’Italia cresce il numero delle città campione in codice arancione e soprattutto in codice rosso: oggi al livello massimo di allerta Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. A queste domani si aggiungeranno Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. L'articolo Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi in allerta rossa sette città campione. Domani quindici Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Ancora in aumento le città 'rosse' per il caldo, giovedì sono 17. Latina e Bari le new entry nel bollettino sulle ondate di calore ministero della Salute #ANSA x.com

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