Oggi e domani Bari è in codice giallo, una condizione rara per la zona est dell’Italia, tra le quindici città in allerta rossa. Nel bollettino del Ministero della Salute sono quindici le città sotto allerta rossa, mentre altre sedici sono in giallo. La regione si trova tra le aree più colpite dalle ondate di calore, con temperature elevate che interessano il territorio. La situazione viene monitorata attraverso i bollettini ufficiali, che indicano le condizioni di rischio per i cittadini.

Oggi e domani Bari in codice giallo. Una rarità, riguardante essenzialmente la zona est dell’Italia, di questi tempi fra le ventisette città campione in tema di ondate di calore che compongono il bollettino del ministero della Salute. Oggi sono sette, domani cinque. Alcune sono in allerta arancione mentre si incrementa il codice rosso: oggi riguarda quindici città campione. Si tratta di Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone,Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani, con l’aggiunta di Milano, saranno sedici. L'articolo Caldo: Bari resiste in codice giallo, oggi quindici città campione in allerta rossa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Caldo: Bari resiste in codice giallo, oggi quindici città campione in allerta rossa. Domani sedici Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

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Caldo: domani quindici città campione in allerta rossa, Bari in codice giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di caloreDomani, quindici città italiane sono in allerta rossa a causa delle alte temperature, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

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