Calciomercato l’Inter chiude il colpo Stones | cosa succede ora con Romero

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di John Stones a parametro zero, rafforzando il reparto difensivo. La firma è stata conclusa nelle ultime ore, dopo settimane di trattative. Nel frattempo, si attende ancora di definire il futuro di Romero, con possibilità di cessione o rinnovo del contratto. La società nerazzurra ora si concentra sul rafforzamento del centrocampo e sull’eventuale inserimento di nuovi giocatori.

Si sbloccano le operazioni in entrata dell’Inter. I nerazzurri hanno messo a segno un’operazione molto importante in difesa, chiudendo l’acquisto di John Stones a parametro zero. L’inglese ha terminato il suo contratto con il Manchester City a fine giugno ed era in cerca di una nuova destinazione dove proseguire la sua carriera. L’Inter era in contatto con l’entourage del ragazzo almeno da un mese, e ieri ha accelerato definitivamente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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