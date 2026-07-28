Calciomercato Inter LIVE | preso Stones 7-10 giorni per Romero

L'Inter ha acquistato Stones e attende tra sette e dieci giorni per completare l'arrivo di Romero. Le trattative sono in corso, con incontri e negoziati ancora in atto. La società segue da vicino ogni passo e aggiorna costantemente sulle operazioni in corso. Il mercato nerazzurro rimane attivo, con nuove trattative che si aggiungono alle già concluse. La finestra di trasferimenti continua a muoversi senza sosta.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 27 LUGLIO Mercato Inter, il retroscena sul cambio di strategia: adesso sarà all in su Romero. 🔗 Leggi su Internews24.com

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John #Stones Inter ? Sarebbe l’acquisto giusto per i nerazzurri #Calciomercato #Inter #DAZN x.com

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