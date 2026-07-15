Calciomercato Inter-Mancini-Roma si chiude il triangolo Perisic la verità su Spence-Romero dal Tottenham e il derby con il Milan - Le indiscrezioni

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ipotesi di un trasferimento di un calciatore dalla Roma all'Inter è stata smentita. Il difensore di 30 anni, in scadenza tra un anno, ha firmato un rinnovo con la squadra giallorossa, insieme ad altri giocatori come Cristante e Dybala. La trattativa tra Inter e Roma per questo giocatore non è andata avanti, e l'operazione di mercato non si realizzerà. Non sono stati confermati altri dettagli riguardanti le trattative di mercato o eventuali interessi di altre squadre.

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Calciomercato Inter-Mancini non si fa, rinnova con la Roma L'ipotesi che legava un assalto dell'Inter per Gianluca Mancini è saltata. Il 30enne difensore era in scadenza con la Roma tra 12 mesi, ma ha trovato l'accordo di rinnovo del contratto con il club giallorosso (così come Cristante e Dybala). I nerazzurri sarebbero potuti entrare in gioco solo se ci fosse stata una rottura tra le parti, ma la volontà di giocatore, Gasperini e società capitolina è sempre stata di trovare una quadra per proseguire insieme Calciomercato Inter, Spence-Romero dal Tottenham? Operazioni quasi impossibili La caccia all'esterno destro erede... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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