Calciomercato Inter LIVE | Belghali nome caldo Profonde riflessioni su Stones
Sul calciomercato dell'Inter, il nome di Belghali è tra i più discussi in queste ore. Si stanno svolgendo incontri per definire alcuni affari, mentre sono in corso riflessioni su Stones. La sessione di mercato continua a essere attiva, con trattative in corso e indiscrezioni che circolano costantemente.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – LUNEDI’ 13 LUGLIO Calciomercato Inter, Stones resta un’opzione concreta: il difensore inglese è nei pensieri della dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
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