Ultimissime Inter LIVE | fatta per Stones retroscena su Singo La situazione su Romero

Sono emerse novità sui trasferimenti e sulle trattative in corso, con particolare attenzione all'acquisto di Stones e a un possibile ritorno di Singo. La situazione su Romero, invece, rimane da monitorare, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di mercato e le decisioni della società nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUENDI’ 27 LUGLIO Inter, è fatta per John Stones: il difensore inglese sarà il nuovo rinforzo di Chivu. Accordo totale tra le parti: l’ex Manchester City Stones arriva a parametro zero con un contratto fino al 2028 Romero, l’Inter in pressing: i nerazzurri pronti a replicare l’operazione Akanji!. Romero, l’Inter in pressing: i nerazzurri pronti a replicare l’operazione Akanji con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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