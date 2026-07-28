buster keaton in musica film muti con la corelli

La Corelli torna nell’Arena Spada di Brisighella, alle 21.15 di stasera, per un appuntamento speciale della stagione cinematografica ’Sogno d’estate’, curata da Cinemaincentro Faenza con il referente Alberto Beltrami. Protagonisti della serata saranno due capolavori della comicità di Buster Keaton – ’ Sherlock Jr ’ (1924) e ’ One week ’ (1920) – proiettati su grande schermo con accompagnamento musicale eseguito dal vivo dall’Orchestra La Corelli, diretta da Giorgio Babbini. Sarà un’esperienza coinvolgente e poetica, che riporterà il pubblico all’atmosfera originale delle proiezioni degli anni Venti, quando la musica orchestrale accompagnava ogni scena dando voce a emozioni, ritmo e azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Buster Keaton w filmie: Policjanci (HD) - Lektor PL / Napisy PL

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