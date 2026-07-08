Non solo musica… Gaber Chaplin Keaton e la Social Opera

L'edizione 2026 del Pergolesi Spontini Festival si svolgerà dal 18 luglio al 21 settembre con il tema “Accordi disarmanti”. La rassegna comprende teatro, danza, cinema e musica dal vivo, integrando anche iniziative di inclusione e teatro sociale. La programmazione non si limita alla musica, ma coinvolge diverse forme artistiche e esperienze legate alla spiritualità.

Il Pergolesi Spontini Festival non è soltanto musica. L’edizione 2026, organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini dal 18 luglio al 21 settembre sul tema “Accordi disarmanti”, si caratterizza anche per l’intreccio di teatro, danza, cinema su musica eseguita dal vivo, esperienze di inclusione, teatro sociale e spiritualità. Il 22 luglio ore 21.30 a Monsano, in Piazza dei Caduti, il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura porta il cine-concerto “Buster Keaton”: tre cortometraggi del maestro del cinema muto (“Cops”, “One Week” e “The Boat”) con musiche originali di Attura, Virginio Zoccatelli e Federico Biscione eseguite dal vivo. Un omaggio al genio goffo e surrealista di Keaton, uno dei grandi protagonisti degli anni Venti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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