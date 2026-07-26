A Milano, fino al 28 settembre, si svolge l’edizione 2026 di Milano Cineconcerti, che propone proiezioni di film d’epoca muti accompagnati da musica dal vivo. La pianista e compositrice Rossella Spinosa ha creato un progetto chiamato “architetture sonore”, che trasforma le pellicole silenziose in esperienze musicali. Durante l’evento, le vecchie pellicole vengono fatte vibrare attraverso composizioni originali eseguite dal vivo, senza dialoghi o effetti sonori preregistrati.

"Il cinema muto parla al feminile". La pianista-compositrice Rossella Spinosa racconta la sua “creatura”, edizione 2026, Milano Cineconcerti, proiezioni di film d’epoca senza parole, con musica dal vivo (da lunedì al 28 settembre). Una dozzina di appuntamenti dedicati alle colonne sonore che si terranno nella chiesa di Santa Maria Annunciata: si comincia lunedì “Mabel’s busy day” del 1914, musiche scritte dalla Spinosa stessa ed eseguite dai Solisti Lombardi. "L’iniziativa è una propostache porta il cinema muto sonorizzato nelle periferie - continua - dai primi tempi all’aperto a Niguarda e in Bovisa, fino a quest’anno al Municipio 5. Presentiamo spettacoli in quartieri popolari, conquistando un pubblico che magari non aveva mai assistito a eventi simili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se i film muti diventano musica: "Progetto architetture sonore per far vibrare le vecchie pellicole"

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