Buon momento per accordo o finirò il lavoro Il piano di Trump

Donald Trump ribadisce che ci sono stati "colloqui molto buoni" con l'Iran, ma torna a minacciare di "tornare a finire il lavoro" con i bombardamenti se non sarà raggiunto un accordo. "Possiamo essere nel mezzo di una bellissima discussione e loro se ne escono e dicono "non possiamo parlare di nucleare" - ha detto a Fox News - ma questo è tutto quello di cui dobbiamo discutere perché non avranno mai la bomba atomica. Questo lo capiscono e abbiamo avuto dei colloqui molto buoni". Affermando di "aver già distrutto francamente gran parte dell'Iran", Trump torna a minacciare Teheran: "Se non fanno un accordo, io torno e finisco il lavoro ma ci metteranno un'eternità a ricostruire, già così impiegheranno diversi anni per ricostruire", ha detto, ripetendo la controversa minaccia di prendere di mira ponti e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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