Durante lo Shangri-La Dialogue a Singapore, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente Trump sarà disposto ad accettare un accordo con l’Iran solo se considerato molto favorevole. Il commento si riferisce alle trattative in corso tra le due parti, senza specificare dettagli sul contenuto o sulle condizioni dell’intesa. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati tra i due paesi.

A margine dello Shangri-La Dialogue di Singapore, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che il presidente Donald Trump accetterà solo un “ottimo accordo” con l’Iran. “Lo farà solo se ritiene che sia un ottimo accordo per il nostro Paese e per la sicurezza del mondo”, ha detto Hegseth. “Solo un presidente è stato disposto a mettersi in gioco e a garantire, dopo 47 anni, che l’Iran non fosse in grado di dotarsi di armi nucleari. I nostri obiettivi non sono cambiati. L’Iran sa molto chiaramente quali sono le nostre aspettative e spetta al team negoziale ottenere risultati. Teheran si sta avvicinando alla nostra posizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Hegseth: "Trump accetterà solo un buon accordo"

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aggiornamento.. Trump si è svegliato e ha notato che i commenti sono che l'Iran è la sconfitta più grossa subita dagli USA nel dopoguerra. Per cui tuitta che non c'è fretta di arrivare all'accordo. Notare che si parla solo per ora di un MOU cioè una paginetta c x.com