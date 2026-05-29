Il presidente ha dichiarato che potrebbe accettare un accordo con l’Iran se risultasse vantaggioso per gli Stati Uniti. Un altro esponente ha affermato che il presidente non è ancora disposto a firmare l’accordo.

Il Segretario di Stato Marco Rubio riceverà oggi a Washington il ministro degli Esteri del Pakistan Mohammad Ishaq Dar, impegnato nella mediazione con l’Iran per il raggiungimento di un accordo che mettà fine alle ostilità. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano diffondendo l’agenda di Rubio. Dar si è recato di recente in Iran. L’incontro inizierà alle 10 ora di Washington, le 16 in Italia. Gli Usa e l’Iran hanno compiuto buoni progressi sull’estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l’accordo. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance, secondo cui “ci stiamo confrontando su un paio di punti relativi alla formulazione del testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Intesa con l’Iran se è un buon accordo per gli Usa”. Vance: “Il presidente non è pronto per firmare l’accordo”

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Trump su Iran: Sarà un buon accordo se non avranno più armi nucleari

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