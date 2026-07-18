Un commissario straordinario è stato nominato in Toscana per gestire l’emergenza della peste suina africana. La decisione arriva in risposta alla diffusione del virus nella regione, che ha portato a misure di contenimento e controllo. La nomina mira a coordinare le azioni di prevenzione e gestione dell’epidemia. La peste suina africana continua a diffondersi, coinvolgendo anche altre aree del Paese.

Firenze, 18 luglio 2026 – Un commissario straordinario per gestire l’emergenza della peste suina africana che sta colpendo anche la Toscana. Dopo i casi recenti, che hanno riguardato non soltanto cinghiali, ma anche maiali di allevamento, il presidente Eugenio Giani ha deciso di affidare l’incarico al medico veterinario dell'Asl Toscana Sud Est Giorgio Briganti, direttore del dipartimento di prevenzione territoriale. Pronta una cabina di regia. Al fianco del commissario lavorerà anche una cabina di regia che si occuperà di trattare e contenere l’emergenza. Insieme a Briganti lavoreranno un funzionario della Regione che si occupa della ecopatologia della fauna selvatica, dei medici veterinari della struttura e alcuni dirigenti competenti in materia di produzioni zootecniche, attività faunistico venatorie, forestazione e agroambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’emergenza della peste suina africana. Giani nomina un commissario per gestire l’emergenza in Toscana

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