Il Siena Fc femminile ha aperto con una vittoria schiacciante la sua partecipazione alla Coppa Toscana di Promozione, battendo 11-0 il Centro Storico Lebowski allo stadio Artemio Franchi. La squadra guidata da coach Proserpio Marchetti ha mostrato una prestazione dominante nel debutto ufficiale. La partita si è conclusa con un risultato netto, evidenziando la forza del team.

E’ iniziata con il botto l’avventura del Siena Fc femminile nella Coppa Toscana di Promozione: le ragazze di coach Proserpio Marchetti, al debutto allo stadio Artemio Franchi, hanno battuto 11-0 il Centro Storico Lebowski. A mettere la firma nel tabellino marcatrici, Calosi, Ferrandi, Gagliano (rigore), El Jallali, autrice di una tripletta e Cavallini che ha calato un bel poker; l’ultima rete è stata un autogol. Un segnale chiaro: dopo la vittoria del campionato, le bianconere vogliono conquistare anche questo trofeo. Sono nove le squadre partecipanti alla fase eliminatoria della Coppa Toscana, suddivise in tre gironi, che si affrontano in gare secche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Siena Fc in Coppa Toscana di Promozione ’Asfaltato’ il Centro Storico Lebowski

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Siena FC femminile-Centro Storico Lebowski - Partita Integrale

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