Brescia Calcio siamo al game over | il Tribunale ne ha dichiarato il fallimento

Il Tribunale ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio. La decisione arriva dopo che tutte le speranze di salvataggio sono state esaurite, anche con l’intervento di un ultimo tentativo di salvataggio. La società calcistica, che aveva ripreso a giocare quest’estate, si trova ora in una situazione senza via d’uscita legale. La sentenza è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Anche l'ultimo salvagente, in un'estate nella quale il Brescia Calcio era tornato protagonista della scena, non è servito a evitare il crac a Massimo Cellino, che oggi compie peraltro 70 anni: il tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta del club, che aveva chiesto un concordato in bianco per evitare il fallimento, a oltre un anno di distanza dalla sua fine sportiva tra i professionisti. Il Brescia Calcio è stato dichiarato fallito ed è stata aperta la liquidazione giudiziale della società, che era oppressa da un monte debitorio di circa 20 milioni: a nulla è valsa la... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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