Brescia Calcio Cellino ora chiede il concordato preventivo per evitare il fallimento
Il Brescia Calcio ha presentato domanda di concordato preventivo per evitare il fallimento. La decisione è stata presa nel corso di un’udienza presso il tribunale di Brescia, dove il pubblico ministero ha ribadito la richiesta di fallimento per la società, che ha circa 20 milioni di euro di debiti. La discussione si è svolta nel quarto piano del palagiustizia, davanti al giudice relatore. La Procura ha sostenuto la posizione di proporre la procedura fallimentare.
Cambio di strategia (difensiva), al quarto piano del Palagiustizia. Davanti al giudice relatore, Alessandro Pernigotto, da un lato la Procura — titolare del fascicolo il pm Jacopo Berardi — rinnova la richiesta di fallimento del Brescia Calcio, su cui pendono circa 20 milioni di euro di debiti. Gli avvocati dell’ex presidente Massimo Cellino, invece, abbandonata la strada della procedura di composizione negoziata della crisi, tentano invece una strada per evitare il fallimento del club e presentano istanza di concordato preventivo «in bianco» (da qui l’anticipazione dell’udienza, inizialmente fissata al 13 luglio), cioè allo stato privo di allegati e materiale, che quindi dovrà in seguito essere integrata da un piano di rientro comprensivo di tutta la documentazione e i dettagli necessari per procedere. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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