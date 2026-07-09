brescia calcio cellino ora chiede il concordato preventivo per evitare il fallimento

Notizia in breve

Il Brescia Calcio ha presentato domanda di concordato preventivo per evitare il fallimento. La decisione è stata presa nel corso di un’udienza presso il tribunale di Brescia, dove il pubblico ministero ha ribadito la richiesta di fallimento per la società, che ha circa 20 milioni di euro di debiti. La discussione si è svolta nel quarto piano del palagiustizia, davanti al giudice relatore. La Procura ha sostenuto la posizione di proporre la procedura fallimentare.