La Procura di Brescia continua a spingere per il fallimento del club calcistico, mentre la difesa dell'ex presidente propone il concordato come soluzione. La disputa riguarda la gestione della crisi finanziaria del Brescia Calcio, con l’accusa che il fallimento sia l’unica via percorribile. La decisione finale sarà presa dal tribunale, che dovrà valutare le due strategie opposte presentate dalle parti coinvolte.

Brescia, 9 luglio 2026 – La Procura di Brescia insiste per il fallimento del Brescia Calcio di Massimo Cellino, mentre la difesa dell'ex presidente tenta l'ultima strada per evitare la liquidazione della società presentando un'istanza di concordato preventivo "in bianco", che dovrà essere successivamente integrata con il piano e la documentazione prevista dalla legge. Davanti al Tribunale, il pubblico ministero Jacopo Berardi ha ribadito la richiesta di fallimento del club, gravato da oltre 20 milioni di euro di debiti. La nuova iniziativa della difesa arriva dopo la riattivazione della matricola federale, che consentirebbe alla società di ripartire dall'ultima categoria del calcio italiano, e sostituisce la precedente procedura di composizione negoziata della crisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Crac del Brescia Calcio, è scontro fra due strategie: Cellino punta al concordato, per la Procura c’è solo la strada del fallimento

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