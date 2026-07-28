Le trattative tra Bpm e Mps, che spingono per un’unione, stanno influenzando la Borsa. Dal momento che il Banco non supera le dimensioni per un’Opa, si valuta un pagamento in contanti come soluzione. Nel frattempo, un’altra banca ha dato il proprio consenso all’accordo.

Le manovre sull’asse Milano-Siena agitano la Borsa. Siccome il Banco è troppo piccolo per un’Opa, si sta studiando un conguaglio in contante. L’Agricole approva l’unione. La ripresa del risiko bancario rende frizzante l’aria a Piazza Affari. Il movimento vale un progresso di mezzo punto. A muovere le danze è il tam tam dei grandi affari che si rincorrono tra Milano e Siena. L’innesco è arrivato dalle colonne del Sole 24 Ore, che ha rilanciato con forza l’ipotesi di un’integrazione tra Banco Bpm (ieri +0,8%) e Monte Paschi (+0,26%). Una corsa per provare a sparigliare le carte e contrapporre un’alternativa credibile all’Opas da 30,6 miliardi già lanciata da Intesa Sanpaolo (+1,03%) con il supporto strategico di Unipol (-0,52%). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bpm e Mps spingono per le nozze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mps, battaglia aperta sull’offerta. La contromossa: le nozze con BpmDopo le critiche del consiglio di amministrazione di Mps all’offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo, gli analisti si sono schierati a favore...

Bpm propone le nozze a Mps. Intesa insieme a Unipol-Bper prepara la controffertaBpm ha presentato un'offerta per un matrimonio con Mps, mentre Intesa Sanpaolo, insieme a Unipol-Bper, sta preparando una controfferta.

Temi più discussi: *** Banche: alleanza in vista tra Mps e Bpm (Sole 24 Ore); Montepaschi Siena e Banco BPM rivitalizzano gli scambi; Le trimestrali spingono le Borse Ue, Milano chiude a +0,97%. Wall Street chiude nervosa; ###Morning note: economia e finanza dai giornali.

Mps e Bpm al lavoro sulla fusione. La risposta di Piazza Affari. I timori di Fossi, Pd: Vedremo...Sia il titolo di Monte dei Paschi sia quello di Piazza Meda chiudono la giornata in positivo come anche Intesa. Il segretario regionale Dem: Tenuta territoriale e lavorativa a rischio. Intervengono ... lanazione.it

Mps e Banco Bpm tentano la fusione, la terza via per bloccare l’offerta di Intesa Sanpaolo e UnipolEntro questa settimana Mps e Bpm dovrebbero convocare i rispettivi Cda per tentare di avviare una fusione: cosa succede al Risiko bancario ... quifinanza.it