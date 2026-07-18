Mps battaglia aperta sull’offerta La contromossa | le nozze con Bpm

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo le critiche del consiglio di amministrazione di Mps all’offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo, gli analisti si sono schierati a favore di Ca’ de Sass. Nel frattempo, l’istituto senese sta considerando una proposta di fusione con Bpm come possibile risposta. La situazione si concentra sulla strategia di Mps in vista di eventuali mosse di risposta all’OPA. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a questa ipotesi di accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il giorno dopo i rilievi del cda di Mps sull’ Opas di Intesa Sanpaolo, la parola passa agli analisti che si schierano dalla parte di Ca’ de Sass, in attesa della contromossa dell’istituto senese che starebbe valutando l’ipotesi di nozze con Bpm. Il tutto, mentre a Piazza Affari il titolo del Monte dei Paschi cede dello 0,3%. Al centro del confronto resta il nodo del prezzo offerto per la conquista di Mps. L’istituto guidato da Luigi Lovaglio ha contestato soprattutto il premio riconosciuto agli azionisti, pari a circa il 12% rispetto alle quotazioni precedenti all’annuncio, giudicandolo distante dalla media del 30% registrata in altre operazioni bancarie comparabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mps battaglia aperta sull8217offerta la contromossa le nozze con bpm
© Quotidiano.net - Mps, battaglia aperta sull’offerta. La contromossa: le nozze con Bpm
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mps sull’offerta di Intesa: “Il premio non è adeguato” Apertura su Banco BpmIntesa Sanpaolo ha offerto un premio per l’acquisto di azioni di circa il 15% superiore al prezzo di mercato, ma questa cifra viene giudicata...

Bpm propone le nozze a Mps. Intesa insieme a Unipol-Bper prepara la controffertaBpm ha presentato un'offerta per un matrimonio con Mps, mentre Intesa Sanpaolo, insieme a Unipol-Bper, sta preparando una controfferta.

Temi più discussi: Mps, battaglia aperta sull’offerta. La contromossa: le nozze con Bpm; Il prezzo su Mps è giusto? Il comandante Lovaglio pronto all’ultima battaglia; Mps, Tucci (FdI): Battaglia identitaria e occupazionale, ora serve un fronte compatto; La battaglia per Siena: Banco BPM e Intesa Sanpaolo si sfidano nei CdA chiave per il controllo di MPS.

mps battaglia aperta sullMps, battaglia aperta sull’offerta. La contromossa: le nozze con BpmGli analisti finanziari si schierano a fianco di Intesa Sanpaolo: Prezzo giusto, nessuna alternativa concreta. Indiscrezioni su un progetto di fusione fra Siena e il Banco che coinvolgerebbe indiret ... quotidiano.net

mps battaglia aperta sullAzioni MPS, il Cda boccia l’Opas di Intesa e apre a Banco BPM: cosa può cambiare ora?Le azioni Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) tornano al centro dell'attenzione dopo la presa di posizione del Consiglio di amministrazione sull'Offerta ... borsainside.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web