Mps battaglia aperta sull’offerta La contromossa | le nozze con Bpm

Notizia in breve

Dopo le critiche del consiglio di amministrazione di Mps all’offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo, gli analisti si sono schierati a favore di Ca’ de Sass. Nel frattempo, l’istituto senese sta considerando una proposta di fusione con Bpm come possibile risposta. La situazione si concentra sulla strategia di Mps in vista di eventuali mosse di risposta all’OPA. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a questa ipotesi di accordo.