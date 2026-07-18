Mps battaglia aperta sull’offerta La contromossa | le nozze con Bpm
Dopo le critiche del consiglio di amministrazione di Mps all’offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo, gli analisti si sono schierati a favore di Ca’ de Sass. Nel frattempo, l’istituto senese sta considerando una proposta di fusione con Bpm come possibile risposta. La situazione si concentra sulla strategia di Mps in vista di eventuali mosse di risposta all’OPA. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a questa ipotesi di accordo.
Il giorno dopo i rilievi del cda di Mps sull’ Opas di Intesa Sanpaolo, la parola passa agli analisti che si schierano dalla parte di Ca’ de Sass, in attesa della contromossa dell’istituto senese che starebbe valutando l’ipotesi di nozze con Bpm. Il tutto, mentre a Piazza Affari il titolo del Monte dei Paschi cede dello 0,3%. Al centro del confronto resta il nodo del prezzo offerto per la conquista di Mps. L’istituto guidato da Luigi Lovaglio ha contestato soprattutto il premio riconosciuto agli azionisti, pari a circa il 12% rispetto alle quotazioni precedenti all’annuncio, giudicandolo distante dalla media del 30% registrata in altre operazioni bancarie comparabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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