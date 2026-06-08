Bpm ha presentato un'offerta per un matrimonio con Mps, mentre Intesa Sanpaolo, insieme a Unipol-Bper, sta preparando una controfferta. La banca guidata da Castagna afferma che un'aggregazione potrebbe generare circa 6 miliardi di utili. Nel frattempo, i gruppi concorrenti, guidati da Messina e Cimbri, puntano a ottenere una quota del 13% di una grande compagnia assicurativa.

Che domenica bestiale. Mentre la gente comune andava al mare, la grande finanza ha lavorato come non mai. Tira aria di sfida all’ultima offerta per prendere Montepaschi. Perché prendere Siena non vuol dire solo conquistare la più antica (e ora risanata) banca d’Italia, ma anche mettere le mani sulla filiera dei soldi più ambita: Mediobanca-Generali. A rompere gli indugi è stato Banco Bpm. Era nell’aria da mesi. E ieri, all’ora di pranzo, è uscito il comunicato: l’istituto milanese chiede a Mps di andare a nozze. Nessuna Opa. Solo «concordare un’operazione di aggregazione». Operazione finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario di riferimento in Italia, secondo operatore nazionale per dimensioni, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bpm propone le nozze a Mps. Intesa insieme a Unipol-Bper prepara la controfferta

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