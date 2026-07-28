Boxe Cristian Zara difenderà il titolo europeo | definito il nuovo avversario dopo l’addio di Konki
Il 18 settembre si terrà a Carbonia, in Sardegna, un incontro di boxe valido per il Campionato Europeo EBU dei pesi gallo. Cristian Zara, attuale detentore del titolo, difenderà la cintura contro un nuovo avversario, dopo l’addio di Konki. La location resta la stessa, la Grande Miniera di Serbariu. La data dell’evento non è stata modificata.
Cambia l’avversario ma restano invariate data e location: il 18 settembre la Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, in Sardegna, ospiterà il match di boxe valido per il Campionato Europeo EBU dei pesi gallo: il detentore del titolo è Cristian Zara. Il numero 25 WBC aveva conquistato il titolo continentale lo scorso 9 maggio a Foiano Val Fortore, battendo Vincenzo Picardi alla decima ripresa: inizialmente il suo avversario avrebbe dovuto essere il francese Elie “Spider” Konki, il quale si è però ritirato dall’attività agonistica. Il nuovo sfidante ufficiale di Cristian “Pitbull” Zara, che in carriera vanta un record di 17 vittorie e 2 sconfitte, sarà Salvatore Contino, numero 7 del ranking europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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