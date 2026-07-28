Cambia l’avversario ma restano invariate data e location: il 18 settembre la Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, in Sardegna, ospiterà il match di boxe valido per il Campionato Europeo EBU dei pesi gallo: il detentore del titolo è Cristian Zara. Il numero 25 WBC aveva conquistato il titolo continentale lo scorso 9 maggio a Foiano Val Fortore, battendo Vincenzo Picardi alla decima ripresa: inizialmente il suo avversario avrebbe dovuto essere il francese Elie “Spider” Konki, il quale si è però ritirato dall’attività agonistica. Il nuovo sfidante ufficiale di Cristian “Pitbull” Zara, che in carriera vanta un record di 17 vittorie e 2 sconfitte, sarà Salvatore Contino, numero 7 del ranking europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boxe, Cristian Zara difenderà il titolo europeo: definito il nuovo avversario dopo l’addio di Konki

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