Boxe | Luca D’Ortenzi contro Robert Parzeczewski per il titolo europeo dei mediomassimi

Domani sera a Guidonia Montecelio si terrà un incontro di boxe tra Luca D’Ortenzi e Robert Parzeczewski, valido per il titolo europeo dei pesi mediomassimi. L’evento prevede che i due pugili si affrontino sul ring in una sfida ufficiale riconosciuta dall’organizzazione continentale. La competizione è programmata per essere disputata in un’unica serata e rappresenta un appuntamento importante per entrambi gli atleti. La serata si svolgerà presso una struttura dedicata, con pubblico presente e attenzione mediatica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà Robert Parzeczewski, domani sera a Guidonia Montecelio, a sfidare Luca D’Ortenzi nel combattimento che vale il titolo europeo dei pesi mediomassimi. Si tratta di un confronto tra pugili che sono già nella seconda parte della loro carriera, con il polacco che viaggia sui 32 anni e l’italiano che, con 38 sulle spalle, cercherà inevitabilmente di aggiungere forse l’ultimo tassello alla sua parabola. Record di 20-4-0 per il capitolino, che continua a combattere nei dintorni della Capitale per assicurarsi i massimi obiettivi possibili, mentre per il polacco di Czestochowa si parla di un 35-2-0 ottenuto sempre salendo sui ring del proprio Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe: Luca D’Ortenzi contro Robert Parzeczewski per il titolo europeo dei mediomassimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guidonia capitale d'Europa : Luca DOrtenzi sfida Parzeczewski per lEBU Gold Sullo stesso argomento Boxe, Falcinelli vs Wall per il titolo IBF Europeo dei Superwelter: appuntamento il 6 giugno a FalkenseeL’italiano sfida il tedesco alla Stadthalle di Falkensee in un match di 10 riprese organizzato dalla KUC Boxing Promotion. Boxe, Grandelli a Manchester per il titolo europeo: sfida a Davies nei piumaIl 31enne di Nichelino affronta il britannico già campione europeo e mondiale IBO davanti a oltre 20mila spettatori in una delle arene più grandi del... D’Ortenzi, un gentiluomo sul ring: Credo nel valore dell’educazione. Combatto per sogni e gloriaTrentotto anni, a Guidonia venerdì contro il polacco Parzczewski per l’europeo dei mediomassimi. La boxe scoperta quasi per caso (Avevo firmato per il ... repubblica.it Boxe, attesa per il match tra Luca D’Ortenzi e Carlos Lamela valido per il titolo vacante Ebu silver medio massimiS. MARINELLA - Sarà presentato oggi pomeriggio alla stampa, presso l’Aula Consiliare alle 16, l’atteso match per il titolo vacante EBU silver Medio Massimi tra Luca D’Ortenzi e Carlos Lamela. L’evento ... civonline.it