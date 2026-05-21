A meno di un'ora da Roma venerdì 22 maggio va in scena la grande boxe internazionale. Alle ore 20 arriva la "Guidonia Boxing Night", con il Palazzetto dello Sport pronto a sostenere il romano Luca D'Ortenzi che sfiderà per il vacante titolo europeo Ebu Gold dei mediomassimi il polacco Robert Parzeczewski. La riunione, organizzata da BBT Buccioni Boxing Team con il patrocinio della Federpugilato e del comune di Guidonia (diretta su Rai2 Sport dalle 22), avrà dunque il suo main event nel match di Luca "Gentleman" D'Ortenzi, che arriva a questa sfida fondamentale per la sua carriera a 38 anni, con alle spalle 20 vittorie - 5 per ko - e appena 4 sconfitte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande boxe a due passi da Roma: l'idolo di casa D'Ortenzi sul ring per il titolo europeo

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