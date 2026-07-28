Botte alla moglie anche in gravidanza straniero rimpatriato

Da imolaoggi.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo straniero, accusato di aver aggredito la moglie mentre era in gravidanza, è stato rimpatriato. Dopo la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dall’Italia, è stato trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri e successivamente rimandato nel suo paese d’origine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Revocato il permesso di soggiorno ed espulso dall’Italia per la sua pericolosità sociale, è stato prima trattenuto in un CPR e poi ricondotto nel suo Paese d’origine. Contestualmente, la vittima e i figli minori sono stati affidati a un Centro Antiviolenza per ricevere assistenza e protezione. Era stato condannato in via definitiva per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie, più volte aggredita anche durante la gravidanza, il cittadino straniero rimpatriato dalla Polizia di Stato a Gorizia. Revocato il permesso di soggiorno ed espulso dall’Italia. pic.twitter.comW4gEfQQg15. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Botte anche durante la gravidanza. Ventunenne arrestato dai carabinieriUn giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ripetutamente picchiato la compagna, anche durante la gravidanza.

Revocato permesso di soggiorno a straniero socialmente pericoloso: rimpatriatoUn cittadino straniero, ritenuto socialmente pericoloso, è stato rimpatriato dopo aver molestato i residenti di una palazzina a Firenze.

Temi più discussi: Botte, insulti e umiliazioni alla moglie incinta davanti al primo figlio, a processo il marito violento; Chiama il 112 e poi riaggancia, carabinieri la salvano dalle botte del marito; Picchia la moglie davanti alla figlia: condannato; Minacce di morte e botte alla moglie, 72enne allontanato da casa con il braccialetto elettronico.

botte alla moglie ancheBotte e violenze alla ex moglie, condannato a risarcirlaUna lesione addominale per la quale è stata sottoposta a un intervento di splenectomia, poi una lussazione mandibolare, per ... msn.com

botte alla moglie ancheSantarcangelo. Insulti, minacce e botte alla moglie: Ti faro piangere anche per tua figliaPrima gli insulti, poi le minacce, infine le aggressioni fisiche nei confronti della moglie convivente, anche sotto gli occhi della figlia minore: ... corriereromagna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web