Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ripetutamente picchiato la compagna, anche durante la gravidanza. La donna è stata colpita con schiaffi e ha subito di essere bruciata con sigarette sul corpo. L’uomo, residente a Foligno e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver accertato episodi di violenza ripetuti e gravi.

La riempiva di botte, arrivando a spegnere sigarette sul suo corpo, anche quando era incinta. È stato arrestato, dopo gravi e ripetuti episodi di violenza, un giovane di ventuno anni residente a Foligno e già noto alle forze dell’ordine. A denunciarlo una donna di Bastia Umbra, che ha deciso di rivolgersi ai militari dell’Arma a seguito di reiterati episodi di maltrattamenti nei suoi confronti, divenuti sempre più pericolosi e violenti. Un racconto angosciante e doloroso quello della vittima, la quale ha riferito ai carabinieri di aver subito vere e proprie sevizie da parte del ragazzo, con episodi di particolare gravità. Fatti che secondo le indagini sarebbero giunti al culmine nei primi giorni di luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte anche durante la gravidanza. Ventunenne arrestato dai carabinieri

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