Revocato permesso di soggiorno a straniero socialmente pericoloso | rimpatriato

Un cittadino straniero, ritenuto socialmente pericoloso, è stato rimpatriato dopo aver molestato i residenti di una palazzina a Firenze. Il suo permesso di soggiorno è stato revocato, e l’uomo è stato accompagnato all’estero. La decisione è stata presa a seguito di comportamenti che hanno causato disagio tra i vicini.

Rimpatriato un cittadino straniero, socialmente pericoloso, responsabile di una serie di molestie nei confronti dei residenti di una palazzina a Firenze. Dopo essersi allontanato dall’ospedale, dove era ricoverato per problemi di tipo psichiatrico, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato: revocato il permesso di soggiorno, è stato imbarcato su un volo e ricondotto nel suo Paese di origine. Rimpatriato un cittadino straniero, socialmente pericoloso, responsabile di una serie di molestie nei confronti dei residenti di una palazzina a Firenze. Dopo essersi allontanato dall’ospedale, dove era ricoverato per problemi di tipo psichiatrico, è stato rintracciato dalla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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DA RICHIESTA ASILO A PERMESSO DI SOGGIORNO PER INTEGRAZIONE: e possibile

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