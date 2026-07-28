Bonini si gode il premio alla carriera | Ora potrei anche scrivere un libro
Italo Bonini, figura storica del calcio locale, ha ricevuto un premio alla carriera. In un'intervista telefonica, ha riferito di essere stato contattato da numerosi chiamanti e messaggi, ai quali sta rispondendo in questo momento. Bonini ha commentato con soddisfazione la ricezione del riconoscimento, aggiungendo che potrebbe decidere di scrivere un libro in futuro. La conversazione si è svolta nel tardo pomeriggio, mentre Bonini si trovava nella sede della squadra.
È il tardo pomeriggio quando ci risponde l’anima della San Giovanni di Querciola calcistica: Italo Bonini. "Ho il telefono tempestato di chiamate e messaggi: mi fa solo che piacere eh! Sto finendo solo ora di rispondere a tutti", ci dice. La sua Querciolese sabato ha vinto per la prima volta il titolo Dilettanti del Montagna, e molti appassionati hanno espresso lo stesso pensiero, tra social e altro: "Italo: te lo meriti per davvero". Italo Bonini: tutto vero, San Giovanni è campione. "Quanta tensione sabato.ma anche prima. Il Montagna è così: tra quarti, semifinale e finale si svolge tutto in 10 giorni. Neanche il tempo di goderti una vittoria che devi mettere in piedi la squadra per la prossima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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