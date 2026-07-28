Italo Bonini, figura storica del calcio locale, ha ricevuto un premio alla carriera. In un'intervista telefonica, ha riferito di essere stato contattato da numerosi chiamanti e messaggi, ai quali sta rispondendo in questo momento. Bonini ha commentato con soddisfazione la ricezione del riconoscimento, aggiungendo che potrebbe decidere di scrivere un libro in futuro. La conversazione si è svolta nel tardo pomeriggio, mentre Bonini si trovava nella sede della squadra.

È il tardo pomeriggio quando ci risponde l’anima della San Giovanni di Querciola calcistica: Italo Bonini. "Ho il telefono tempestato di chiamate e messaggi: mi fa solo che piacere eh! Sto finendo solo ora di rispondere a tutti", ci dice. La sua Querciolese sabato ha vinto per la prima volta il titolo Dilettanti del Montagna, e molti appassionati hanno espresso lo stesso pensiero, tra social e altro: "Italo: te lo meriti per davvero". Italo Bonini: tutto vero, San Giovanni è campione. "Quanta tensione sabato.ma anche prima. Il Montagna è così: tra quarti, semifinale e finale si svolge tutto in 10 giorni. Neanche il tempo di goderti una vittoria che devi mettere in piedi la squadra per la prossima". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bonini si gode il premio alla carriera: "Ora potrei anche scrivere un libro"

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