La Seconda Edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola, in programma il prossimo 2 agosto 2026, renderà omaggio a una delle personalità più rappresentative della comunicazione italiana oltre oceano. Ad Attilio Carbone, storico conduttore radiofonico e instancabile ambasciatore dell’italianità negli Stati Uniti, sarà conferito il Premio alla Carriera, riconoscimento destinato a celebrare un percorso umano e professionale che attraversa oltre sei decenni di storia. La sua è una carriera che ha saputo superare i confini geografici, trasformando il microfono in un ponte ideale tra l’Italia e le comunità italiane d’America. Attraverso... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Premio alla Carriera ad Attilio Carbone: la voce degli italiani d’America sarà protagonista alla II Edizione del Premio Internazionale Francavilla Angitola

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