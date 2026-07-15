Leone d’oro alla carriera | il prestigioso premio a Venezia sarà consegnato alla grande Ellen Burstyn

Da metropolitanmagazine.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, sarà consegnato il Leone d’oro alla carriera. Il premio verrà assegnato a un’attrice statunitense nota per ruoli in film come “L’esorcista”, “Alice non abita più qui” e “Interstellar”. La cerimonia di riconoscimento si svolgerà durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulla data specifica.

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È stato attribuito all’attrice statunitense Ellen Burstyn ( L’esorcista, Alice non abita più qui, Interstellar ) il Leone d’oro alla carriera dell’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia  (2 – 12 settembre 2026). Vediamo le parole dell’attrice e il progetto presentato a Venezia. L’annuncio veneziano e le parole dell’attrice. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. Ellen Burstyn, nell’accettare la proposta, ha dichiarato: “Wow! Non solo ho la possibilità di viaggiare in una delle mie città preferite in assoluto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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