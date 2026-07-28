Un uomo, operaio, aveva chiesto di essere esonerato dal lavoro notturno per prendersi cura della figlia di meno di tre anni. La richiesta è stata respinta dall’azienda, che dovrà comunque risarcirlo. La decisione stabilisce che anche i padri hanno diritto a evitare turni notturni per motivi di cura familiare, ugualmente alle madri. La sentenza rappresenta un cambiamento nel riconoscimento dei diritti dei genitori lavoratori.

Una sentenza storica, che sancisce il diritto di un padre a non lavorare in orario notturno se ha un figlio minore fino ai tre anni, esattamente come per le donne. La sentenza in questione è apparsa in queste ore sul Corriere di Bologna che riporta la vicenda di un operaio bolognese di 41 anni che nei giorni scorsi si è visto riconoscere da parte del Tribunale di Bologna, il diritto all'accudimento notturno della figlia piccola. Secondo la sentenza del giudice del lavoro a causa dei turni di lavoro notturni l'uomo non ha potuto aiutare la compagna nell'accudimento della bambina proprio durante la notte e per questo, riporta il Corriere di Bologna, ora l'azienda di cui è dipendente dovrà risarcire i danni morali, circa 10mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, negato al padre operaio l'esonero dal lavoro notturno per accudire la figlia minore di tre anni: l'azienda dovrà risarcirlo

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