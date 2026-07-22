Un operaio di 27 anni è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere notturno nella galleria Monte Piazzo, lungo la Statale 36. La galleria era chiusa al traffico, come ogni notte di cantiere, mentre gli operai completavano lavori sulla canna nord. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di completamento di una delle lavorazioni previste. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare.

La galleria era chiusa al traffico, come ogni notte di cantiere. Dentro, gli operai stavano completando una delle lavorazioni previste sulla canna nord della Monte Piazzo, lungo la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel territorio di Colico (Lecco). Poco dopo la mezzanotte, tra martedì e mercoledì, qualcosa è andato storto. Un operaio di 27 anni, dipendente di una ditta subappaltatrice, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante il montaggio di un elemento strutturale. I colleghi hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, la Polizia stradale, i tecnici dell'Ats Brianza e il magistrato di turno. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Galleria Monte Piazzo, operaio di 27 anni morto sul lavoro per un incidente nel cantiere notturno della Statale 36

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