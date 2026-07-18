Un uomo è stato condannato a più di 19 anni di carcere per aver abusato della propria figlia per dieci anni. La sentenza prevede anche il pagamento di un risarcimento di 120mila euro alla vittima. La giustizia ha riconosciuto che la bambina è stata vittima di abusi ripetuti, mentre la madre, pur sapendo, non avrebbe impedito i fatti. La vicenda si è svolta tra le mura domestiche.

Busto Arsizio (Varese) – Per dieci anni avrebbe trasformato la propria figlia nella vittima di un incubo consumato tra le mura di casa, mentre la madre, pur consapevole di quanto stava accadendo, non avrebbe mai trovato la forza di fermarlo. È una vicenda destinata a far discutere quella definita dal Tribunale di Busto Arsizio con una condanna a 19 anni e tre mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 47 anni, riconosciuto colpevole di aver abusato della figlia per anni. La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Rossella Ferrazzi, dispone anche un risarcimento di 120 mila euro in favore della giovane, oggi ventisettenne, costituita parte civile con l'avvocato Milena Ruffini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Dieci anni di abusi sulla figlia”: padre condannato a oltre 19 anni, dovrà anche risarcirla di 120mila euro

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Dieci anni di abusi in famiglia, padre-padrone 43enne finisce in cella

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