Davanti al municipio, i familiari di Fakir si sono radunati per chiedere giustizia, accompagnati da centinaia di sostenitori. Il presidio è stato organizzato su invito del sindaco di centrosinistra. Durante la manifestazione, sono scoppiate tensioni tra i presenti e le forze dell’ordine, con alcune cariche che hanno coinvolto i manifestanti. La polizia ha utilizzato spray urticante e idranti per disperdere la folla.

Davanti al Comune, al presidio voluto dal sindaco Pd Matteo Lepore, i familiari che chiedono “giustizia” e centinaia di persone in segno di solidarietà. Poco distante, di fronte a Questura e Prefettura, parte dello stesso corteo grida “assassini, assassini” e viene caricato dalla polizia. La piazza di Bologna, poche ore dopo la morte di Abderrahim Fakir, è il termometro di una tensione sempre crescente. Tra i manifestanti, infatti, anche un gruppo di antagonisti con lo striscione “Aboliamo la violenza di Stato padrone”. Dalla piazza si sono alzati cori come: “Tout le monde déteste la police”, “assassini, assassini” e “giustizia, giustizia”. L’intervento dei familiari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Bologna, i familiari di Fakir al presidio voluto dal sindaco Pd. Poi tensioni con la polizia e cariche contro i manifestanti

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