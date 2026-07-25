Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia per le minacce di morte ricevute dopo gli scontri tra manifestanti e polizia durante il corteo, largamente pacifico, in memoria di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un intervento della polizia proprio nel capoluogo emiliano. Da diversi giorni è in corso una polemica politica tra Lepore ed esponenti del centrodestra, locale e nazionale, proprio sugli scontri. Lepore presenta denuncia contro le minacce di morte Lo scontro politico sulla manifestazione di Bologna Cosa è successo alla manifestazione Lepore presenta denuncia contro le minacce di morte Il Corriere di Bologna... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - "Ti vogliamo come Fakir", minacce di morte a Matteo Lepore sindaco di Bologna dopo gli scontri con la polizia

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