Bologna arrivati in città i nuovi acquisti Dovbyk e Amondarain

Due nuovi giocatori sono arrivati questa mattina all'aeroporto di Bologna. Sono stati Artem Dovbyk e Mike Amondarain, e sono sbarcati sullo stesso volo proveniente da Roma Fiumicino. Entrambi sono stati accolti al terminal, senza ulteriori dettagli sulla loro permanenza o sui prossimi passi. La loro presenza in città è stata confermata tramite immagini e comunicazioni ufficiali del club. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dai giocatori o dai rappresentanti del club.

Bologna, 28 luglio 2026 – Mattinata rossoblù al Marconi di Bologna. Lo scalo aeroportuale cittadino ha infatti accolto i due neo acquisti del club di Saputo, Artem Dovbyl e Mike Amondarain sbarcati in città nello stesso momento e sullo stesso volo proveniente da Roma Fiumicino. Pochissimi i tifosi ad attendere l’attaccante ucraino e il centrocampista argentino, atterrati intorno alle 10.20 ma pronti a varcare la soglia degli arrivi del Marconi più di un’ora dopo, in attesa dei rispettivi bagagli per la permanenza in rossoblù. Occhiali da sole e tenuta estiva per la punta arrivata in prestito dalla Roma, più timido invece il giovanissimo sudamericano, apparso comunque sorridente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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